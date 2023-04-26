1969 Bilecik Spor Kulübü'nde zorlu maç öncesi keyifler yerinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, pazar günü oynayacağı baraj maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, pazar günü oynayacağı baraj maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Pazar günü saat 15: 00'da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Söğütspor arasından BAL baraj maçı öncesi 2 takımda hedef galibiyet. Maça İstasyon Sentetik Saha'sında günü çift antrenmanla geçiren 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Antrenmanda futbolcuların neşesi yüzlerine yansırken, bu maçı kazanmaları halinde 2023-2024 futbol sezonunda BAL'da devam edecekler. - BİLECİK