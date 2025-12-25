1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Çalışmalarına Başladı

(İZMİR) - 1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (1923 KEY), kültür, eğitim ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmalarına başladığını duyurdu. Vakfın amacının, Cumhuriyet'in 1923'te ortaya koyduğu aydınlanma felsefesini, günümüz koşullarında geliştirerek yaşatmak olduğu, bu doğrultuda kültür, eğitim ve yardımlaşma alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Cumhuriyet'in ilan edildiği yılın adını taşıyan 1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (1923 KEY), laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışını temel alan bireylerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerine başladı.

1923 KEY tarafından yapılan açıklamada, vakfın kuruluş amacının, Cumhuriyet'in 1923'te ortaya koyduğu aydınlanma felsefesini, günümüz koşullarında geliştirerek yaşatmak olduğu belirtildi. Bu doğrultuda kültür, eğitim ve yardımlaşma alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada; eleştirel akıl, bilim ve hoşgörü kültürü temelinde, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen bireylerin yetişmesine katkı sunmanın hedeflendiği ifade edildi.

Toplumsal dayanışma odaklı çalışmalar

1923 KEY'in öncelikli çalışma alanlarından birinin toplumsal dayanışma ve yardımlaşma olduğu bildirildi. Bu kapsamda vakfın; sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik projeler geliştireceği, dezavantajlı gruplara destek sunacağı ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda yurttaşlara yönelik yardım faaliyetleri yürüteceği kaydedildi.

Ayrıca benzer amaçlarla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacağı, bu kurumların projelerinin destekleneceği ve vakfın amaçlarını güçlendirecek yeni oluşumların teşvik edileceği belirtildi.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Vakfın açıklamasında, eğitimin toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Bu çerçevede okul öncesinden üniversite düzeyine kadar eğitim faaliyetlerinin destekleneceği; yeni eğitim kurumları kurulmasının ve mevcut kurumlara maddi destek sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Başarılı ancak maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs sağlanacağı, staj ve kariyer planlaması süreçlerinde destek sunulacağı, barınma sorunu yaşayan öğrenciler için yurt açma ve kira desteği gibi çözümler geliştirileceği ifade edildi.

Küresel vizyon ve sürdürülebilirlik

1923 KEY'in, aydınlanma ideolojisini ve sosyal sorumluluk anlayışını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar ve eğitim programları düzenleneceği; yazılı, görsel ve dijital mecralarda farkındalık artırıcı yayınlar yapılacağı kaydedildi.

Vakfın sürdürülebilirlik temelli projelere öncelik vereceği, çevreye duyarlı bir çalışma anlayışı benimseyeceği ve kamu ile özel sektörle iş birlikleri geliştireceği bildirildi. Ayrıca elde edilecek gelirlerin tamamının vakıf amaçları doğrultusunda kullanılacağı vurgulandı.

Şeffaflık ve katılımcılık taahüdü

Açıklamada, vakfın dijitalleşme ve çağdaş yönetim modellerinden yararlanarak şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir bir bütçe yönetimi uygulayacağı, çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdüreceği ve dezavantajlı grupları eşit paydaşlar olarak süreçlere dahil etmeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kurucu değerleri geleceğe taşımayı amaçlayan 1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, tüm paydaşları çalışmalarına destek vermeye davet etti.

Vakfın Mütevelli Heyeti'nde Berk Hızlıateş, Burak İnan, Cemal Kıvanç Öner, Edib Halim Demir, Ferda Sağduyu, İlker Beyhan, Işılay Simge Buluntekin, Nehir Özbey, Özkan Türkyılmaz, Ufuk Kaan Ergün ve Yasemin Selek yer alıyor.