Hayırsever vatandaş 7 yılda 190 caminin pencerelerine zincir taktırdı - Haberler

Hayırsever vatandaş 7 yılda 190 caminin pencerelerine zincir taktırdı

75 yaşındaki Gaffar Canbolat, hacca gitme hayalini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 75 yaşındaki Gaffar Canbolat, 7 yıldan beri camilerin pencerelerine rüzgarda çarpmaması için zincir takıyor. Bu işi hayır için yaptığını söyleyen Canbolat'ın tek hayali hacca gitmek.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Gaffar Canbolat (75), tekstil fabrikasından emekli olduktan sonra kendisini cami hizmetine adadı. Kentteki camileri tek tek gezen yaşlı adam, gittiği camilerin pencerelerinin rüzgardan kapanmaması için zincir takıyor. 7 yıldır kimseden para almadan bu işi yaptığını söyleyen Canbolat, "Emekli olmadan önce gece fabrikada çalışır, gündüz de oturduğum evi yapardım. Ben 7 yıldır bu işlere baş koydum. Kimseden para pul almadan 190 tane caminin penceresine zincir taktım. Allah rızası için hayrıma yapıyorum. Ben emekli olmasam bunları yapamazdım. Cebime lastik alırım sokakta kimin bastonunun altında lastiği yoksa takardım. Birçok camiye gittim zincir yapmak için. Ayak basmadığım cami kalmadı. Gittiğim camilerde bazıları pencere önüne takoz bırakırken, bazıları da su şişesi bırakıyor. Ben onları kaldırıp hayrıma bu işi yapıyorum" dedi.

En büyük hayalinin ise hac ibadetini yerine getirmek olduğunu söyleyen Canbolat, "Çok fazla kutsal topraklara gitmek istiyorum. Televizyonda da görürsem ağlarım kendimi tutamıyorum. Belki bir faydası olur ve hayırsever biri götürür, ya da vesile olur diye. Kutsal toprakların hayrını bu yaptığım iş ile almak istiyorum. Allah herkese hayır ihsan eylesin" dedi.