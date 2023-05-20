19 Mayıs'ta İstiklal Yolu'nda yürüdüler

Kastamonu'nun Ilgaz ilçesinde bulunan İstiklal Yolu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Çankırı'da, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından, 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya mühimmat taşınan İstiklal Yolu'nda düzenlenen yürüyüşe katılanlar, ilk önce Ilgaz Derbent Şehitliği Anıtını ziyaret etti. Katılımcılar daha sonra Üçoluk Karakolu mevkiinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik yolu ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Törende konuşan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla İstiklal Yolu'nda böyle bir etkinlik düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Hep beraber, biraz önce yürüdüğümüz yolda İstiklal Mücadelesinin hangi fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini, o zamanın şartları ve o zamanın vasıtalarıyla o yoldan Ankara'ya kadar, Ankara'dan sonra da aslında cephe hattına kadar cephanenin nasıl sevk edildiğini anlamaya çalıştık" dedi. - ÇANKIRI