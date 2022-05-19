19 Mayıs Sakarya'da coşkuyla kutlandı, gösteriler büyük alkış aldı - Haberler

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, gençlerin gösterileri büyük alkış aldı.

Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İl Garnizon Komutan İlker Tonbaktepe, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, siyasi partilerin il başkanları, gaziler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ve Ali Dilmen Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Güldal'ın şiir okumasıyla devam etti. Ardından gençlik merkezi öğretmenleri Sakarya Türküsünü işaret diliyle birlikte seslendirdi. Sporcuların branşlarıyla ilgili sergiledikleri gösteriler ise büyük alkış aldı.

"Birlikte hareket etmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Nevzat İnanç, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103. yıldönümünü kutluyoruz. Bir gençlik ve spor bayramında daha tüm kurumlarımızla ve milletçe bir araya gelmenin, birlikte hareket etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Her yıl 15-19 Mayıs tarihlerini içine alan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını hep birlikte icra etmekteyiz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, zihinsel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendisini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, milli ve manevi değerlere saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş, sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan bu kutlamalar, aynı zamanda ülkemiz zerinden kirli hesaplar yapıp birlik ve beraberlik bütünlüğümü bozmaya çalışan art niyetli güçlere karşıda bir dik duruşu temsil etmektedir" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel