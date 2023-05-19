19 Mayıs ruhuyla 19 kilometre yürüdüler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde, İzmir Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), 19 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinliğinde, İzmir Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), 19 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde MEB AKUB ekipleriyle düzenlediği etkinlikte, İzmir MEB AKUB da 23 kişi ile yola çıktı. Ekip üyeleri, Bornova ilçesinden Homeros İkiz Göller'e 19 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan MEB AKUB'cular, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları taşıdı. - İZMİR