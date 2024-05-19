Karabük'te 19 Mayıs töreninde komandolar büyük alkış aldı

Cumhuriyet kenti Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende komandoların gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kutlamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Valilik Atatürk büstüne çelenk sundu. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda devam eden etkinliklerde flama tutan bir öğrenci güneş nedeniyle bir anda yere yığılırken, genç kıza ilk müdahaleyi kutlamalarda bulunan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Bekir Poçan yaptı.

Daha sonra Vali Mustafa Yavuz, gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Bayrak ve flama geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Törende jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri de katılımcıları mest etti.

Program Vali Yavuz tarafından yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - KARABÜK