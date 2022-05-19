19 Mayıs Coşkusu Tüm Mersin'i Sardı - Haberler

Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Mersin Vali Vekili İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

Yenişehir Gençlik Merkezi üyesi Kemal Akın'ın şiir okuması ile devam eden törende, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sergiledi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan artistik jimnastik gösterilerinin ardından yine Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Karate Gösteri Ekibi gösterilerini yaptı. Yenişehir Gençlik Merkezi üyesinin özel öğrencilerinden Melek Sude Akbaş, Kübra Yıldırım eşliğinde 'Vardar Ovası' türküsünü seslendirirken, program Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün güreş gösterileriyle sona erdi.

SEÇER: "19 MAYIS KURTULUŞUN İLK ADIMININ ATILDIĞI GÜN"

Başkan Seçer, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi kutlama programının ardından CHP Mersin İl Başkanlığı'nın alternatif kutlama programına da katıldı. Törene, Başkan Seçer'in yanı sıra; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP il ve ilçe yöneticileri, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Seçer, 19 Mayıs'ın, Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs 1919 çok şey ifade ediyor. Atatürk'ü anıyoruz, gençlerimizi konuşuyoruz. Ama bu günler o günlerden yazılmaya başlandı. 19 Mayıs kurtuluşun ilk adımının atıldığı gün. Bunun yanında kurtuluş sonrası savaş meydanlarında kazanılan zaferin milli egemenlikle taçlandırıldığı günlerin başlangıç noktası 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz yurdunu emperyalistlerden temizlerken, diğer taraftan sarayın saltanatına son verdi. Onun için çok değerli, çok önemli" dedi.

Törenleri izlerken çocukluğunda yapılan görkemli törenleri hatırladığını belirten Başkan Seçer, yine aynı biçimde bayramlar kutlayacaklarına inandığını söyledi. Seçer, "Çünkü çalışıyoruz. Çünkü gerçek manada gençlerle beraberiz. Sözde değil, lügatta değil, retorikte, belagatta değil özde beraberiz. Mersin'i bir genç kenti yapmak istiyoruz, yapıyoruz ve çalışıyoruz da. Mersin genç bir şehir. Gençlerimiz pırıl pırıl" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ; ATATÜRK'ÜN YOLUNDA, ÇAĞDAŞ, BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE"

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 18 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri Sefo konserinde gençlerle bir araya geldiğini anımsatan Seçer, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Dün konser alanında 50 bine yakın gencimiz orada bir arada, hiçbir etnik, siyasi, bölgesel, ekonomik fark gözetmeden bir aradaydı. Biz böyle bir Türkiye'nin özlemi ile çalışıyoruz. İnsanları bir arada tutmak, kardeşçesine, birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemizi sadece bölgemizde değil, tüm dünyada saygın bir ülke yapabilmek için çalışıyoruz. Çalışacağız; az konuşacağız, çok çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz, el ele tutuşacağız, teferruatları görmeyeceğiz, hedefe kilitleneceğiz. Hedefimiz belli; bayrağımız altında, Atatürk'ün yolunda, çağdaş, bağımsız, demokratik bir Türkiye. Bayramımız kutlu olsun."