Mersin Büyükşehir'den 19 Mayıs'ta Dolu Dolu Kutlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla bu yıl da bir dizi etkinlikle kentte bayram havası estirecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 19 Mayıs'ın 103'üncü yılında gençler için 8 gün sürecek dopdolu bir program hazırladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl coşkusu, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği dolu dolu etkinliklerle kente yayılacak.

15 Mayıs ile 22 Mayıs arası havada, denizde ve karada ayrı ayrı planlanan programda; yürüyüşlerden yamaç paraşütüne, yelken gösterisinden dans şovlara, Gençlik ve Spor Çalıştayı'ndan bilim şenliğine, turnuvalardan konserlere kadar birçok etkinlik yer alacak.

Sevilen rap müzisyeni Sagopa Kajmer ile yeni dönemin beğenilen ismi Sefo konserleriyle Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Mersinliler coşku dolu bir akşam yaşayacak. 18 Mayıs'ta Sefo'nun konseri öncesinde AG BAND ve Batuhan Şaraplı sahne alacak. 19 Mayıs'taki Sagopa Kajmer konseri öncesi KOZMOS ve Güneş şarkılarını seslendirecek.