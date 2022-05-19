19 Mayıs Çan'da törenlerle kutlandı - Haberler

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erhan Gerçek tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra Çan Mesleki Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa geçildi. Çanakkale Geçilmez Karate Kulübü gösterisi, Türkiye ve il genelinde spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, ÇMTAL Halk oyunları ekibinin gösterileri ve Çan Geleneksel Okçuluk Kulübünün gösterisi ile kutlama töreni son buldu. Törene; Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ömer Şahin ve Murat Okan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel