19 Mayıs Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni - Haberler

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19 Mayıs Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni

19 Mayıs Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni

19 Mayıs Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde bu yıl 40 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

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19 Mayıs Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde bu yıl 40 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

19 Mayıs Belediyesine kayıt yaptıran çocuklar, belirli periyotlar halinde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastanesinde önce tahlilleri yapıldı, ardından uzman doktorlar tarafından sünnet operasyonları gerçekleştirildi.

Hastanede çocukları ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilinin başlamasıyla birlikte periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz sünnet organizasyonlarımız devam ediyor. 40 çocuğumuzun müracaatı vardı. Belediyemize müracaat eden her çocuğumuzun sünnet organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Tüm ailelerimize çocuklarının mürüvvetlerini de görmek nasip olsun. Sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Başkan Topaloğlu sünnet olan çocuklara, sünnet kıyafetleri ve kol saati hediye etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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