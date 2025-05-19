19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ege Bölgesi Gençlik Platformu Genel Başkanı Osman Harmandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'deki Ata Anıtevinde gençlerle bir araya geldi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını atışının 106. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşku dolu etkinliklerle kutlanıyor. Ege Bölgesi Gençlik Platformu Genel Başkanı Osman Harmandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'deki Ata Anıtevinde gençlerle bir araya geldi. Tarihin akışını değiştiren bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi hatırlatan Başkan Harmandan, "Bugün burada, Ata'mızın hatırasının yaşatıldığı bu kutsal mekanda, yalnızca bir bayramı değil; bağımsızlık meşalesinin yandığı bir dirilişi, bir uyanışı anıyoruz. 19 Mayıs 1919, bir milletin talihini değiştiren gündür. ve Atatürk bu günü, geleceği emanet ettiği gençliğe armağan etmiştir. Çünkü biliyordu ki; gençlik demek, umut demek; cesaret demek, değişimin kendisi demektir. Ege Bölgesi Gençlik Platformu olarak bizler; gençliğin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya, üretmeye ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaya ant içtik" dedi.

Daha sonra gençlerle birlikte Ata Anıtevi'ne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - İZMİR