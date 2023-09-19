19 Eylül Gaziler Günü Nevşehir'de kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Nevşehir'de kutlama programı düzenlendi.

Şehitlik Parkındaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı tören birliği saygı atışı yaptı. Programda Vatan Sevdalıları Dernek Başkanı Gazi İhsan Biçkin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci tarafından şiir okundu. Programa, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, protokol üyeleri, askerler ve polislerin yanı sıra şehit yakınları, gazi ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik parkındaki programdan sonra protokol üyeleri Nevşehir Taşlıbel Mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. - NEVŞEHİR