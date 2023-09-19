19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalar çelenk sunma töreni ile başladı. Gaziler günü dolayısıyla Kaymakamlık önünde İstiklal Marşı okundu çelenkler bırakıldı şehitlikte dualar edildi. Ardından Kaymakam Taner Bolat tarafından gaziler ile şehit ve ailelerine yemek verildi. Programa Kaymakam Bolat'ın yanı sıra Bolvadin Cumhuriyet Başsavcı Nuh Mete Hatipoğlu, Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üstteğmen Teoman Kaya, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Dündar Bozkurt'ta katıldı. - AFYONKARAHİSAR