19 Eylül Gaziler Günü Kahta'da kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinliği düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan program bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Elvan Saygı, "Bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen, kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle anma günüdür. Dünyanın en hassas ve en elde bulundurulması zor bölgelerin birinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti; birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız ve onurlu yaşayabiliyor ise bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçludur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehitlikler ziyaret edilerek, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde mevlit okutuldu. Daha sonra Kahta Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ziyaret edildi.

Törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkan Vekili Rojda Selçuk, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Halil Ateş, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN