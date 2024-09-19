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Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlik Programı Açıklandı

Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlik Programı Açıklandı
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Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler belli oldu. Program, Şehit Osman Tepesi'ndeki şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başlayacak, ardından gaziler yürüyüş yaparak Saray Bahçesi'ndeki etkinliklere katılacak. Gün boyunca çeşitli spor etkinlikleri ve ziyaretler gerçekleştirilecek.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenecek olan program belli oldu.

Bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Gaziler Günü'nde gaziler spor etkinliğine katılacak, yürüyüş gerçekleştirecek. Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen program, Şehit Osman Tepesi'nde bulunan şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başlayacak, yürüyüşle, spor etkinliğiyle devam edecek. Dörtyol mevkiinden Türk bayraklarıyla Saray Bahçesi Atatürk Anıtı'na yürüyecek gaziler, burada çeşitli spor etkinliklerine katılacak.

Kahraman gaziler için düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programı ise şu şekilde:

Saat 10.00, Şehit Osman Tepesi Şehitliği

Tören programının okunması, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ŞAGDER adına günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ŞAGDER Başkanı Selami Köksal tarafından yapılması, Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, dua okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması

Saat 10.30, Saray Bahçesi

'Kahramanlarla Yürüyoruz', '19 Eylül Gaziler Günü Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla Spor Etkinlikleri'

Saat 14.00, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğine ziyaret

Saat 14.30, Gazi ailelerine ziyaret. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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