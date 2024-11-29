Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı

1853 Rus baskınında şehit olan 2 bin 800 asker anıldı

1853 Rus baskınında şehit olan 2 bin 800 asker anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Rus baskınının 171'nci yılı kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Sinop'ta 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Rus baskınının 171'nci yılı kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Rus baskınının 171. yılında şehit olan 2 bin 800 asker, dualarla yad edildi. Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi'nde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 30 Kasım 1853 Sinop Deniz Savaşı'nda şehit düşen askerler ile ülkenin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda ederek şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
img

Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 29-30 Kasım Karabağlar, Kınık, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Cuma hangi diziler var? 29 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 30 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Başak, Oğlak burcu yorumu! 30 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Kasım günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar 693. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.