Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı Taşcıoğlu: "Avrupa'da yaklaşık 180 bin civarında Kütahyalı var"

KÜTAHYA - Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yurt dışında yaklaşık 180 bin Kütahyalı'nın bulunduğunu dile getirdi.

Taşcıoğlu, derneklerinin, Almanya'daki Türkler ile Kütahyalılar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

Taşcıoğlu, "Bizim araştırmalarımıza göre Avrupa'da 150 bin, diğer ülkelerde de 30 bin olmak üzere yaklaşık 180 bin Kütahyalı yurt dışında yaşıyor. Yurt dışındaki hemşehrilerimizin kesinlikle ülkemizle bağlarını koparmamalarını istiyoruz. Bunun için biz dernek olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yurt dışındaki tüm dernekler, Kütahyamızın ve ülkemizin tanıtım için elçilik görevi yapmaktadır" dedi.

Başkan İsmail Taşcıoğlu, dernek olarak Eresmus programı çerçevesinde Almanya'ya gelen öğrenci ve öğretmenlere de her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Taşcıoğlu, "Almanya ve Avrupa'da bir çok Türk, kamuda yönetici konumunda. Bu bizleri gururlandırıyor. Bir çok müteşebbis kendi iş yerlerinde en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde" diye konuştu.

Taşcıoğlu, derneği merkezinin bulunduğu Almanya Wuppertal'da 3 bine yakın Kütahyalı'nın yaşadığını sözlerine ekledi.