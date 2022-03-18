Kırklareli'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü kutlamaları

KIRKLARELİ 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü Kırklareli'nde de kutlandı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü kapsamında Kırklareli'nde tören düzenlendi. Kırklareli Şehitliğindeki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitlerimize duaların okunmasıyla başladı. Şehitlikte gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Tören Dernek Başkanı Yakup Yürükçü konuşmasının ardından Vali Osman Bilgin'in Şehitlik Şeref defterinin imzaladı. Vali Bilgin ve beraberindekilerle şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Daha sonra Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan gösterime katıldı.