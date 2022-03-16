'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri - Haberler

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'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Yerel
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'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü Öğrenci Korosu 'Anadolu'dan Çanakkale'ye' konseptiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına konser verdi.

'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü Öğrenci Korosu 'Anadolu'dan Çanakkale'ye' konseptiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına konser verdi.

Şefliğini Türk Halk Müziği Bölümü sanatçı ve öğretmenlerinden Hamit Gazigil'in üstlendiği, içerisinde tiyatral gösterimlerle dönem ruhunun da yansıtıldığı gecede, sunumdan orkestraya, koristlerden solistlere kadar sahnede yer alan ekip tamamıyla Türk halk müziği bölümü öğrencilerinden oluştu. Öğrenciler, bölüm derslerinden arta kalan zamanlarda, Hamit Gazigil şefliğinde, özverili çalışma ve gayretleri ile hazırladıkları konser sonrası, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, şefe çiçeğini takdim ederek, sahnede yer alan öğrencileri tebrik etti.

Başkanvekili Süleyman Çelik, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, THM Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, THM Bölüm Başkan Yardımcısı Anıl Aşkıner Saper, daha sonra koronun yanına geçip final parçası ile konseri sonlandırdı.

'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri

'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri

'Anadolu'dan Çanakkale'ye' zafer konseri

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Yerel

Yerel, Kültür Sanat, Haberler

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