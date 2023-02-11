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18 bin nüfuslu mahallede deprem sonrası sağlam bina kalmadı

Yerel Haberler

18 bin nüfuslu mahallede deprem sonrası sağlam bina kalmadı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında en büyük hasarın yaşandığı Hatay'da 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında en büyük hasarın yaşandığı Hatay'da 18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, Hatay'a büyük hasar verdi. Antakya ilçesine bağlı 18 bin kişinin yaşadığı Narlıca Mahallesi'nde deprem sonrası sağlam bina kalmadı. Neredeyse tüm binalar yıkılırken hayırseverler tarafından yaptırılan cami ise yerle bir oldu.

Narlıca Mahallesi'nin içler acısı hali dron ile havadan görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Narlıca Hatay Yerel Haberler

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