177 saat sonra enkazdan çıkartılınca herkesin umudunu tazeledi Yerel Haberler Hatay'da enkaz altında kalan 32 yaşındaki İbrahim, tam 177 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarılması herkesi umutlandırdı. Hatay'da enkaz altında kalan 32 yaşındaki İbrahim, tam 177 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarılması herkesi umutlandırdı. Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan İbrahim, yaklaşık 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Zonguldak'tan gelen madenciler, Mila Enerji ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 177 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan apartmanda adeta zamanla yarıştı. 32 yaşındaki İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Antakya Hatay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 177 saat sonra enkazdan çıkartılınca herkesin umudunu tazeledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.