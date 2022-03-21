17 yıllık yönetim kurulu 139 oyla değişti

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - 17 yıllık Bartın Ulus esnaf ve sanatkarlar odası yönetimi 139 oyla yönetimi değişti.

3 Mart'ta vefat eden Necati Akman dört dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Ulus esnaf ve sanatkarlar odasının 21.olağan kongresi Ulus Belediyesi otelinde toplandı. 518 adet geçerli üyenin katıldığı seçimlerde Kumluca beldesinden aday olan Ferdi Özer 139 oyla başkan seçildi. Çok yoğun katılımla yönetime seçilmek için dört adayla yarışa katıldı. 21. olağan kongre sonucunda yönetim kurulu başkanı 139 geçerli oyla seçilen yeni oda başkanı Ferdi Özer, "Bugün Ulus esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı seçiminin galibi biz olduk. Buradan kaybeden yoktur. Ulus,Kumluca ve Aptipaşa kazandı. Bu kurumu Ulus esnaf ve sanatkarlar odamızı biz daha ileri nasıl taşıyabiliriz, ileri nasıl götürebiliriz, esnafın yanında birlik beraberlik içinde nasıl bunları araştırıp bulabiliriz. Şimdi biraz yorulduk birkaç saat dinlenelim ondan sonra yarın itibaren tüm çalışmalarımıza başlayacağız. Bugün burada katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun birlik beraberlik içinde destek verenlerden" dedi. - BARTIN