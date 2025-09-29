Kocaeli'de Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Körfez D-100 karayolu İstanbul istikametinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Orhangazi Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kadir Miraç Göker (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göker için Körfez Hacıosman Mahallesi'ndeki Teoman Bekiroğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Garnizon Komutanı Murat Bozkurt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Göker'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Derince 17 Ağustos Şehitler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazaya karışan polis memurunun gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ