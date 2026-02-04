Haberler

Adıyaman'da kaybolan diyabet hastası genç Gaziantep'te bulundu
Adıyaman'da evden ayrılan 17 yaşındaki diyabet hastası Yusuf İlhan, Gaziantep'te polis çevrelerince bulundu. Ailesinin endişesi sona erdi, ancak Yusuf'un evden ayrılma nedeni henüz açıklanmadı.

Adıyaman'da evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki diyabet hastası Yusuf İlhan, Gaziantep'te bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde ikamet eden Nurgül ve Aydın İlhan çiftinin çocuğu olan 17 yaşındaki Yusuf İlhan birkaç gün önce evden ayrıldı. Evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Yusuf İlhan'ın ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Olay yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, köy ve çevresinde aramalar yapılmıştı. Her yerde aranan Yusuf İlhan'ın Gaziantep'te polis ekiplerince bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince bulunan İlhan ailesine teslim edildi. Yusuf İlhan'ın evden çıkarak Gaziantep'e gitme nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
