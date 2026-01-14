Kırıkkale'de Hakkında Kesinleşmiş 80 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
Kırıkkale'de, toplamda 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. isimli kadın, jandarma tarafından yakalandı. Ayrıca 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan aranan A.S. de gözaltına alındı.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, hakkında 17 suçtan 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 17 ayrı suçtan toplam 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı ve ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.S. de yakalandı.
Y.Y. ve A.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: ANKA / Yerel