Evler ve otomobiller kara gömüldü

Bitlis'te 168 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kardan adeta kayboldu.

Yaklaşık bir haftadır yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 168 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bu kış mevsimi yağan kar kalınlığının toplam 8 metre 54 santimetre olduğu bildirildi.