163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da depremin ardından 163 saat enkaz altında kalan 77 yaşındaki vatandaş, Kastamonu UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının ardından ekiplerin sevinçleri objektiflere böyle yansıdı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremler 10 ilde büyük hasarlar meydana getirdi. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine giden ekipler, enkaz altından bir can çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu'dan Hatay'a giden Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremin ardından geçen 163 saatin sonucunda yeni bir inanılmazın yaşanmasına vesile oldu. Hatay merkez Akevler Mahallesinde çöken bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi tespit edilmesi üzerine Kastamonu UMKE ekipleri harekete geçti.

5 saatlik yoğun çalışmanın ardından 77 yaşındaki Ömer Aktar, enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. Enkaz bölgesinde ilk müdahalesi yapılan depremzedenin 163 saat enkaz altında kalmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurtarma çalışmasının ardından Kastamonu UMKE ekipleri, enkazdan kurtardıkları vatandaş ile mutluluk pozu verdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı. - HATAY