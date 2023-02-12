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16 yaşındaki Ayşe 162 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Hatay'da depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ayşe, 162. saatte kurtarıldı.

Hatay'da depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ayşe, 162. saatte kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. Depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, enkaz altında sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Ayşe, tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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