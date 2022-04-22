16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı - Haberler

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16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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16 farklı ülkeden öğrencilere Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı

Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve 16 farklı ülkeden gelerek eğitim hayatlarını Bilecik'te sürdüren öğrencilere, Bilecik'in tarihi yerleri gezdirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve 16 farklı ülkeden gelerek eğitim hayatlarını Bilecik'te sürdüren öğrencilere, Bilecik'in tarihi yerleri gezdirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından organize edilen şehir turunda, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı. Yaşayan Şehir Müzesi, Tarihi Belediye Binası, Saat Kulesi ve Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Bilecik Belediyesi görevli rehberlerinden bilgiler aldı. Gezdikleri yerler hakkında not alan öğrenciler, merak ettikleri soruların cevabını buldu ve hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şeyh Edebali, Bilecik, Yerel, Haberler

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