152. saatte göçük altından çıkartılan 85 yaşındaki kadının sağlık durumu iyi

Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu ve ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Timi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi, el ele bir yaralıyı daha enkaz altından sağ çıkarmayı başardı. Hatay Antakya'da 152. saatte göçük altından çıkartılan Muhtia Patlar'ın (85) genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

Göçük altından 152. saatte çıkartılan yaralıya acil şifa dileklerini ileten ekip, "Gücünü görev aşkı ve necip milletimizin dualarından alan arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, bölgede 7/24 görev yapmaktadır. Devlet-millet el ele vererek hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel