150 saman balyası küle döndü - Haberler

150 saman balyası küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan Mesudiye Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B.'ye ait saman balyaları bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. 150 saman balyasının yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.