15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Bilecik'te Yakalandı
Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı yakalama emriyle aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakaladı.
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik'te yakalandı
KÜTAHYA - Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 5 ayrı yakalama emri ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında çeşitli suçlardan 5 ayrı yakalama emri ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 suç kaydı mevcut M.K isimli şahıs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.