15 Yaşındaki Emir, Limonata Satarak Hayalindeki Arabaya Ulaşmayı Hedefliyor

Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Emir Vahap Özgen, yaz tatilinde günde 10 saat termosla limonata satarak hayalini kurduğu arabaya kavuşacağı günün umuduyla yaşıyor. Ailesinin de desteklediği genç Emir, limonatayı kendi elleriyle hazırlayıp satış yapıyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Özgen, yaşıtları tatilin tadını çıkarırken hayalini kurduğu arabaya bir gün kendi emeğiyle sahip olabilmek için limonata satarak çalışıyor. Özgen, yaklaşık bir yıldır yaz tatillerinde merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Caddesi üzerinde termosuyla limonata satıyor. Özenle evinde sıktığı limonlara şeker ve nane ekleyerek hazırladığı içeceği bardak bardak 25 TL'den satıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde termosunu alıp caddede satışa çıkan Emir, kazandığı her kuruşu biriktirerek gelecekte kendi arabasını almayı hedefliyor.

Kış aylarında okuluna devam eden, yazın ise çalışmayı tercih eden Emir'in, en büyük hedefi, kimseye yük olmadan hayalini kurduğu aracı kendi çabasıyla satın alabilmek. Ailesi Yılmaz ve Halide Özgen çiftinin desteklediği Emir Vahap Özgen, hem ticaret yapmayı öğreniyor hem de küçük yaşta kendi ayakları üzerinde durmanın sorumluluğunu taşıyor.

"Kendi paramla bir şeyler başarabileceğimi düşünüyorum"

Hayalindeki arabayı alabilmek için yaklaşık bir yıldır sokakta limonata sattığını ifade eden Emir Özgen, "Ailem ilk başta bana karşı çıktı. 'Maddi durumumuz var, sen niye böyle bir şey yapıyorsun' dediler. Ben de kendi paramla bir şeyler kazanabileceğimi, kendi paramla lüks bir araba almak istediğimi onlara söyledim. Ailem de bunları söyledikten sonra beni desteklemeye başladılar. ve bu sayede ben kendi paramla bir şeyler başarabileceğimi düşünüyorum" dedi.

"Limonatanın bardağını da 25 TL'den satıyorum"

Sabah saat 08.00'de kalkıp limonatasını hızla hazırladığını söyleyen Özgen, "Saat 12.00-13.00 arası da sokağa çıkıyorum. Orada tezgahımı kuruyorum, her şeyimi hazırlayıp satışa koyuluyorum. Limonatanın bardağını da 25 TL'den satıyorum. Hepsi orijinaldir, taze limonatalar" diye konuştu.

"Eminim ki bir gün o arabayı kazanacağım"

Özgen, çevresindekilerin kendisine sık sık yönelttiği soruları şöyle aktardı: "Çoğunlukla büyükler bana soruyor, 'yaşıtların evde takılırken sen niye dışarıda gidip limonata satıyorsun?' diye. Şimdi şöyle bir şey var, onlar baba parası yerken ben de burada kendi paramı kazanıyorum. ve eminim ki bir gün o arabayı kazanacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu genç yaşta bu kadar uğraşması takdire şayan gerçekten"

Özgen'in limonatasını sık sık aldığını ve destek verdiğini ifade eden vatandaşlardan İlyas Şahintürk, "Emir kardeşimi bir yıldır tanıyorum. Bu genç yaşta bir hayali var, bir araba alacak. Ona destek olmak için neredeyse her gün içiyorum, buz gibi limonata. Bu sıcaklarda ayrıca bize de iyi geliyor. Emir kardeşimi de tebrik ediyorum. Bu genç yaşta bu kadar uğraşması takdire şayan gerçekten" diye konuştu. - MERSİN