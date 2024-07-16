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15 Temmuz'un Kahramanlık ve İhanetin Aynı Anda Yaşandığı Gecesi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda konuşarak, 15 Temmuz'un kahramanlık ve ihanetin aynı anda yaşandığı gece olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında, 15 Temmuz'un milletimiz açısından ne ifade ettiğini de açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un kahramanlığın ve ihanetin aynı anda yaşandığı gece olduğuna dikkat çekti.

50 yıllık sinsi planın deşifre olduğu gecenin adının 15 Temmuz olduğunu ifade eden Valimiz Sayın Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz'un sekizinci yılını hep beraber idrak ediyoruz. Bu vesileyle Allah'ın devletimize, milletimize böyle acı günler, geceler yaşatmaması niyazımı tekrarlamak istiyorum."

Konuşmasının devamında 15 Temmuz'un milletimiz açısından ne ifade ettiğini açıklayan Valimiz Sayın Çiftçi, "15 Temmuz; ihanet ve kahramanlığın aynı anda yaşandığı gecenin adıdır. 15 Temmuz; tam 50 yıl boyunca sinsice kuşattığı, sızdığı devleti fiilen ele geçirmek isteyen hain terör örgütünün tüm planlarının deşifre olduğu ve milletin çelikten göğsüne çarparak paramparça olduğu gecenin adıdır. Yine15 Temmuz; ülkemizin asla işgal edilemeyeceğini ve tüm dostun düşmanın bir kez daha anladığı gecenin adıdır. 15 Temmuz; "Bize Allah yeter." diyen bir milletin; tüm devletlerin sinsi planlarını ve emellerini çöpe attığı gecenin adıdır. O gün 250 şehidimiz, yüzlerce gazimiz unutulmaz bir destan yazdı. Önceki darbelerin aksine milletimiz hem iradesine hem istikbaline hem de istiklaline sahip çıkmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara akın eden milletimiz; menfur girişime dur, dedi." ifadelerini kullandı - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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