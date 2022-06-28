15 Temmuz'u anlatan şiir ve kompozisyonlar belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Temmuz'u anlatan şiir ve kompozisyonlar belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
15 Temmuz'u anlatan şiir ve kompozisyonlar belirlendi

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vatanımız ve Şanlı Bayrağımız Uğruna, Türkiye Aşkına" adlı yarışmada, 15 Temmuz destanını en güzel şekilde anlatan şiir ve kompozisyonları yazan öğrenciler belirlendi.

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vatanımız ve Şanlı Bayrağımız Uğruna, Türkiye Aşkına" adlı yarışmada, 15 Temmuz destanını en güzel şekilde anlatan şiir ve kompozisyonları yazan öğrenciler belirlendi.

Gölcük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Vatanımız ve Şanlı Bayrağımız Uğruna, Türkiye Aşkına" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi. 15 Temmuz destanını, en güzel cümlelerle satırlara dökerek şiir ve kompozisyonlarına aktaran öğrencilere düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Dereceye giren öğrencilerimiz başta olmak üzere bu anlamlı yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, öğrencilerimizi yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapacağımız programda öğrencilerimizle bir araya gelerek belgelerini takdim edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölcük Belediyesi Gölcük Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title