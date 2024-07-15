Düzce'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi
Düzce Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Mevlit programına yoğun ilgi gösteren cemaat, ellerini semaya şehitler için kaldırdı. Vali Selçuk Aslan da programda yaptığı konuşmada tüm kahraman şehitlerin ruhlarına rahmet diledi.
i şerif programı düzenlendi.
Düzce Merkez Büyük Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı.
Vali Selçuk Aslan'da "Şehadet Şerbeti içen tüm Kahraman Şehitlerimizin Ruhları Şad olsun, Mekanları Cennet olsun" dedi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler vatandaşların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi. - DÜZCE