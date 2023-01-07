15 Temmuz şehitleri anısına 251 zeytin fidanı dikildi

Adıyaman'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 251 kişi anısına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Orman İşletme İl Müdürlüğünden temin edilen 251 adet zeytin fidanı, Adıyaman Ziraat Teknolojileri MTAL bahçesinde toprakla buluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu programda öğrenciler, fidanları tek tek dikti.

15 Temmuz şehitleri anısına fidan diktiklerini söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Bildiğiniz gibi geçen yıl Adıyaman'ımıza tarım lisesi kazandırılmıştı. Onun bahçesindeki alanda 15Temmuz şehitlerimiz adına 251 zeytin fidanı dikiyoruz. Onlarla birlikte yaşayacaklar, onların anısını yaşatacağız inşallah. Bu alanda ciddi bir meyve ve diğer bitkilerden üretim konusunda da arkadaşlarımız çalışıyor. Daha önce atıl durumda olan arazi verimli hale getirildi, ıslah edildi. Tarım lisemiz çiftçilerimize örnek projelerin uygulanacağı ve öğretileceği bir alan olacak inşallah" diye konuştu.

Fidan dikim törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Orman İşletme İl Müdürü Murat Tuncer, Orman İşletme Ağaçlandırma Şefi Mustafa Göksu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN