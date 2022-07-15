15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, millet aşkına' yazılı dev afişler havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, millet aşkına' yazılı dev afişler havadan görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümünde İstanbul'da birçok noktada anma programları düzenleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de bayraklarla donatıldı. Köprüye dev Türk bayrağı ile üzerinde 'Türkiye aşkına', 'Vatan, millet aşkına' yazılı dev afişler asıldı. (Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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