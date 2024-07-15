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15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

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DÜZCE(İHA) – 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce'de mezarı başında anıldı.

DÜZCE(İHA) – 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Düzce'de mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 8'inci yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de bir dizi program gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, şehitlikte düzenlenen program ile başladı. Vali Selçuk Aslan, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ve protokol üyelerinin katıldığı şehitlikteki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Okunan duaların ardından programa katılanlar şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Programın ikinci bölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan mezarı başında anıldı.

Program daha sonra Ufuk Baysan'ın baba ocağında devam etti. Burada Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan'ı Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri ziyaret etti. Ziyaret ile program sona ererken gün boyu il genelinde düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anılacak ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Darbe Girişimi 15 Temmuz Düzce Yerel Haberler

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