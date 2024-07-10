15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin Annesi: Yine Olsa Bugün Yine Biz de Gideriz

15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, o gece oğlunun 'Anne hakkını helal et' diyerek evden çıktığını anlatarak, "Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bugün yine biz de gideriz" dedi.

Ankara'da 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlere direnmek maksadıyla Kahramankazanlı vatandaşlar meydanlara indi. Saatlerce darbecilere karşı direnen Lokman Biçinci, sabaha karşı darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Biçinci'nin şehit olduğu haberi sabah saat 07.00'de ailesine verildi.

"Anne hakkını helal et"

O gece yaşadıklarını anlatan şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, "'Anne ben gidiyorum, silahımı ver bana' dedi. 'Oğlum ne silahı savaşa mı gidiyorsun?' dedim. 'Ne savaşı anne, Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor' dedi. Sonrasında küçük bir bıçağı vardı, onu alıp çıktı gitti. Peşinden çıktım seslendim. 'Nereye gidiyorsun oğlum' dedim. 'Anne sen çayı demle ben döneceğim' dedi. Arkasından merdivenlere baktım. Döndü bana baktı ve 'Anne hakkını helal et' dedi. Sabah 04.00'te hastaneden haber geldi, 'Hastanız var gelin' dediler. Sabah 07.00'de tekrar aradılar eşimi, 'Hastanız var, hastaneye gelin' dediler. Hastaneye gittiğimde bir kalabalık vardı. Polisler beni tuttu. Beni tuttuklarında ben şaşırdım zaten. 'Hayırdır ne oluyor?' dedim. O arada açtılar yüzünü, bir baktım Lokman, 'Yavrum kim dövdü seni' dedim" ifadelerini kullandı.

"Yine olsa bugün yine biz de gideriz"

Acılarını unutmadıklarını ve unutamayacaklarını söyleyen anne Biçinci, "Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor diye. Vatan için, milletimiz için her zaman bizler de hazırız. Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bugün yine biz de gideriz" dedi.

"Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu"

Şehidin babası Recep Biçinci ise o gece oğlunun darbecilere karşı direnmek için evden apar topar çıktığını belirterek, "Annesinin elini öptü, benim elimi öptü. 'Baba biraz sonra gelirim' dedi. Gidiş o gidiş, ondan sonra da hiç görmedik. Cenazesini gördük. Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Askerlik görevini yapıp geldikten sonra iki ay yanımızda kaldı, sonra da zaten şehit oldu" dedi. - ANKARA