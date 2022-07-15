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15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların geçişine dur demek isterken şehit olan İsmail Kefal, Giresun'un Tirebolu ilçesinde kabri başında anıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların geçişine dur demek isterken şehit olan İsmail Kefal, Giresun'un Tirebolu ilçesinde kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal, Tirebolu ilçesi Karademir köyünde bulunan kabri başında anıldı. Anma programına Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, il ve ilçe protokolü ile şehit yakınları katıldı. Kefal'in aile kabristanlığında bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Vali Ünlü, "15 Temmuz demokrasi şehidimiz İsmail Kefal'ın mübarek kabri başında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz" dedi.

İsmail Kefal, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PDY mensuplarının 15 Temmuz 2016'da başarısızlıkla sonuçlanan darbe teşebbüsünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların geçişine dur demek isterken şehit olmuştu. - GİRESUN

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