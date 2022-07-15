15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı
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15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 6.
15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı
UŞAK - 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 6.yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6.yıl dönümünde çeşitli programlar düzenlendi. Programa Uşak Valisi Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Turan Ergün ve beraberindeki heyet Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde terör örgütü üyelerince şehit düşen Mehmet Çetin, mezarı başında andı ve dualar etti.