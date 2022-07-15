15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı 15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 6. 15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı UŞAK - 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 6.yıl dönümünde mezarı başında anıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6.yıl dönümünde çeşitli programlar düzenlendi. Programa Uşak Valisi Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Turan Ergün ve beraberindeki heyet Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde terör örgütü üyelerince şehit düşen Mehmet Çetin, mezarı başında andı ve dualar etti. İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Yerel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.