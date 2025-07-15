15 Temmuz Medya Programı başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü'nün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlediği Medya Programı başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, 14-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenliyor. Programda yerli ve yabancı toplamda 201 gazeteci yer alıyor.

Programın Ankara ayağında ilk gün, basın mensupları Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesini ziyaret ederek, Müze Müdürü Ali Haydar Atalar'dan darbe girişimine yönelik bilgi aldı.

TBMM'de düzenlenen anma törenine katılan gazeteciler burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını izledi ve sonrasında Gazi Meclis'in 15 Temmuz darbe girişiminde hasar alan bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Programın 2'nci gününde gazeteciler, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen '15 Temmuz Hafıza, Adalet ve Gelecek' paneline katılacak. İstanbul bölümünde ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Etkinlik, geçmişi anarken geleceğe güçlü bir mesaj vermek için önemli bir platform sunuyor.

Program kapsamında şehitlerin hatırası yad edilirken, Türkiye'nin darbe girişimi karşısındaki ortak iradesi vurgulanıyor. Uluslararası medya temsilcilerine yönelik olarak ise, 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki FETÖ ile mücadelenin tüm yönleriyle aktarılması amaçlanıyor. Bu çerçevede yalnızca bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda halkın geleceğine sahip çıkma iradesinin nasıl sergilendiği dünya kamuoyuna anlatılıyor.

Programa 81 ilin yanı sıra Macaristan, İsveç, Birleşik Krallık, ABD, Sırbistan, Güney Kore, Azerbaycan, Türkmenistan, Senegal, Etiyopya, Nijerya, Kamerun, Kırgızistan, Malezya, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kazakistan, Fransa, İsviçre, Almanya, Uganda, Kenya, Gürcistan, Bulgaristan, Avusturya, Burundi, Gambiya, Gana, Tanzanya, Bosna Hersek, Rusya, Özbekistan, Fas, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Katar, Moritanya, Tunus, Lübnan, Kuveyt ve KKTC'den medya mensupları katılıyor. - ANKARA