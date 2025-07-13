15 Temmuz kutlamalarında 500 sporcu bisikletle boğaz köprüsünü geçti

İstanbul'da, 15 Temmuz Derneği tarafından yaklaşık 500 sporcunu katıldığı bisiklet turu ve ödül töreni düzenlendi. Taksim Meydanı'nda başlayan turda konulan İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz anma haftası dolayısıyla İstanbul'un her tarafında çeşitli etkinlikler yapılıyor" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Derneği tarafından Taksim Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitlik Müzesi'ne kadar bisiklet turu düzenlendi. Tur, İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki protokol eşliğinde start vermesiyle saat 09.00'da başladı. Neredeyse 500 sporcunun katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren tur, 15 Temmuz Şehitlik Müzesi'nde bitecek. Bitiş noktasında ise 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Ardından yarışmacılara sertifika verilecek.

"Bunun amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak"

Bisiklet turu için start verdikten sonra konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "15 Temmuz anma haftası dolayısıyla İstanbul'un her tarafında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 15 Temmuz Derneği ve çeşitli bisiklet derneklerinin katılımıyla boğazı da geçeceğimiz yaklaşık 1 saat süren yarış var. Bunun amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz'un hem anma hem de kutlama boyutu var. Anma boyutu 253 şehidimiz var. Kutlama boyutu bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. 7 den 70'e bu coşkunun yaşanması için etkinlikler yapılıyor. Sporcularımıza ve katkı veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu milletin üstün ferasetiyle o geceyi anlattık"

Bisiklet turuna katılan Faruk Meto, "Bundan 6-7 sene önce çok kötü bir gece yaşadık. Bu milletin üstün ferasetiyle o geceyi anlattık. İnşallah o günleri tekrar yaşamayız. Ben 15 senedir bisiklet turlarına katılıp düzenliyorum. Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. PKK olayları da bitiyor çok şükür" dedi.

"15 Temmuz'u unutmamak için bir araya geldik"

Tura katıldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Mehmet Serkan Özten ise "15 Temmuz'u unutmamak için bir araya geldik. İnşallah ülkemiz böyle bir olayı hiç bir zaman yaşamaz. Çok duygulu çok heyecanlıyım. Haberim olduğu zaman tura katılıyorum. Böyle bir şey olduğunda her zaman hazırım, gelirim" diye konuştu. - İSTANBUL