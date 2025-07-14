15 Temmuz gecesi tankın ezdiği otomobil Kırklareli'nde sergileniyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tankın ezdiği otomobil Kırklareli'nde sergileniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle anılıyor. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yakınlarında darbeci askerler tarafından tankla ezilen ve Gazi Mustafa Yücel ve iki çocuğunun yaralandığı otomobil Kırklareli'nde sergileniyor.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenen otomobile Vali Uğur Turan ve beraberindekiler sergilenen yerde inceledi.

Yetkilerden bilgi alan Turan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki programa katıldı.

Turan, ve beraberindekiler 253 şehidin anısına gül fidanı diktiler. - KIRKLARELİ