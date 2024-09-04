Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, 24. Ameliyatını Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi oldu. Şimdi ise 24. ameliyatını geçirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 24. ameliyatını oldu.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz Gazisi bir subay. Darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe'deki kışlasında hain darbecilerle saatlerce çatışarak, ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen sancağı düşürmedi, kışlasını hainlere teslim etmedi. 23 kez ameliyat olduktan sonra tekrar görevine dönen dönemin albayı, şimdinin ise Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Ala, 24. ameliyatını olduğunu duyurdu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçak altına yatan Ala'nın, daha önceki ameliyatlarda takılan stentlerden birkaçının çıkartıldığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Gazi Tümgeneral Davut Ala, ameliyattan servise çıktıktan sonra, "Etti 24'üncü ameliyat. Allah'ım beterinden korusun" diye paylaşımda bulundu. Ala'nın paylaşımına anında onlarca kişi "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Darbeci askerlerle girdiği çatışmada vücudunun birçok yerinden yaralanan Ala'nın bir parmağı kopmuştu. Karaciğerinin yarısını kaybeden, diyaframı delinen, kaburgası kırılan Ala, son ameliyatının ardından iyileşip, görevinin başına geçmek için sabırsızlıkla bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

samsun

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

Sisi'yi karşılamak için havalimanında bekleyen Bakan Fidan'ın rahat tavırları dikkat çekti

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ...
title