15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, 24. Ameliyatını Oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 24. ameliyatını oldu.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz Gazisi bir subay. Darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe'deki kışlasında hain darbecilerle saatlerce çatışarak, ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen sancağı düşürmedi, kışlasını hainlere teslim etmedi. 23 kez ameliyat olduktan sonra tekrar görevine dönen dönemin albayı, şimdinin ise Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Ala, 24. ameliyatını olduğunu duyurdu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçak altına yatan Ala'nın, daha önceki ameliyatlarda takılan stentlerden birkaçının çıkartıldığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Gazi Tümgeneral Davut Ala, ameliyattan servise çıktıktan sonra, "Etti 24'üncü ameliyat. Allah'ım beterinden korusun" diye paylaşımda bulundu. Ala'nın paylaşımına anında onlarca kişi "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Darbeci askerlerle girdiği çatışmada vücudunun birçok yerinden yaralanan Ala'nın bir parmağı kopmuştu. Karaciğerinin yarısını kaybeden, diyaframı delinen, kaburgası kırılan Ala, son ameliyatının ardından iyileşip, görevinin başına geçmek için sabırsızlıkla bekliyor. - SAMSUN