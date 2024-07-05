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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Etti

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen demokrasi zaferini, milletimizin yüreğindeki imanın ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacağını belirtti. Vali Tavlı, Gazi Tümgeneral Ala ve 15 Temmuz gazisi Hakan Gül'ü ziyaret ederek, milletin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.

15 Temmuz gazilerini ziyaret eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, " 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferi, milletimizin yüreğindeki imanın ve o gece tanklara, silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacaktır" dedi.

Gazi Tümgeneral Ala'ya ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Binbaşı Selçuk Konur ile birlikte 15Temmuz Gazisi Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'yı Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezinde ziyaret etti. Vali Tavlı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. 15 Temmuz gecesi, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. O gece, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile hain darbe girişimi püskürtülmüştür. Aziz milletimiz verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. FETÖ/PDY'nin ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef aldığı bu hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde bir kez daha 15 Temmuz gecesi şehadete erişen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, darbe girişimi sırasında yaralanarak gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

15 Temmuz gazisine ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile birlikte 15Temmuz Gazisi Hakan Gül ve ailesini ziyaret etti. Vali Tavlı, "15 Temmuz gecesi kadınıyla erkeğiyle, 7'den 70'e 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesinde kenetlenen ve tek yürek olarak hain darbe girişimini bir demokrasi zaferine dönüştüren aziz milletimiz hem birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını vurgulamış hem bundan sonra bu ve benzeri teşebbüslere en güçlü şekilde karşı koyacağını bir kez daha kanıtlamıştır. FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferi, milletimizin yüreğindeki imanın ve o gece tanklara, silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesiller boyu şanla, şerefle ve gururla hatırlanacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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