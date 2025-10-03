15 Temmuz Derneği ve Şekerli Vakfı'ndan şehit çocuklarına burs müjdesi

15 Temmuz Derneği ve Şekerli Vakfı, şehit ailelerinin emanetlerine sahip çıkmak adına önemli bir iş birliği başlattı. Düzenlenen toplantıda, şehit çocuklarına yönelik burs programları tanıtıldı. Yapılan açıklamalarda, yüzlerce öğrencinin eğitim yolculuğuna destek sağlanacağı vurgulandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu yıl 100 şehit çocuğuna burs vereceklerini açıkladı. Bursların ilerleyen dönemlerde artırılacağını belirten Turunç, "Bu sadece bir maddi destek değil, aynı zamanda kardeşlik ve insanlık vazifesidir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların çocuklarının eğitim yolculuğuna katkı sunmak ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır" dedi.

Şekerli Vakfı'ndan örnek duyarlılık

Programda söz alan Şekerli Vakfı Başkan Vekili Muhammet Şekerli ise vakıf olarak şehit ve gazi yakınlarına burs desteği sunacaklarını belirtti. Kahramanmaraş merkezli vakıf olarak hem deprem bölgesinde hem de Gazze'de insani yardım çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Şekerli, "Vatanı için canını verenlerin emanetlerine sahip çıkmak bizim için şeref meselesidir. Şehit çocuklarımızın yanında olmak en büyük onurumuzdur" dedi.

Şehit oğlu Mehmet Akif Karmil: "Hayalim pilot olmak"

Burs programından yararlanan öğrencilerden Şehit Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil de toplantıda söz aldı. İlk kez böyle bir programa katıldığını belirten Karmil, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, ilk defa böyle bir programa dahil oluyorum. Bugünkü burslarla ilgili de çok teşekkür ederim. Umarım dediğiniz gibi biz çocuklar gelecekte daha iyi yerlere gelebiliriz. Benim hedefim havacılık yönetimi. İnşallah dört sene sonra lisansımı tamamladıktan sonra pilotaj eğitimine geçiş yaparak Türk Hava Yolları'nda pilot olarak görevime devam edeceğime inanıyorum." - İSTANBUL