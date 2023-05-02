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15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon film

15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon film

Yerel Haberler

15 Temmuz Derneği tarihi bir dönemeç niteliği taşıyan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir animasyon filme imza attı.

15 Temmuz Derneği tarihi bir dönemeç niteliği taşıyan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir animasyon filme imza attı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalırken, 15 Temmuz Derneği tarafından bir animasyon film hazırlandı. "Başaramayacaklar" ismini taşıyan 1 dakikalık animasyon filminde özellikle seçim vaatlerinde FETÖ ve PKK'ya göz kırpanlara eleştiri niteliği taşıdığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

14 Mayıs Yerel Haberler

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